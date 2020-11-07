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Метеостанция Bresser 5-в-1 Wi-Fi с цветным дисплеем

Артикул: 228171
  • Метеостанция Bresser 5-в-1 Wi-Fi с цветным дисплеем - фото 1
  • Метеостанция Bresser 5-в-1 Wi-Fi с цветным дисплеем - фото 2
  • Метеостанция Bresser 5-в-1 Wi-Fi с цветным дисплеем - фото 3
Метеостанция Bresser 5-в-1 Wi-Fi с цветным дисплеем - фото 1
Метеостанция Bresser 5-в-1 Wi-Fi с цветным дисплеем - фото 2
Метеостанция Bresser 5-в-1 Wi-Fi с цветным дисплеем - фото 3
26 180 руб. 
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+ 864 КэтКоинов
Артикул: 228171
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Выносной датчикда
Дисплейда
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Питаниеот сети
Размеры (ВхШхТ)150х390х440
Bresser 5-в-1 Wi-Fi – профессиональная метеостанция с цветным экраном. Она измеряет множество показателей: температуру и влажность воздуха внутри и снаружи помещения, направление и скорость ветра, атмосферное давление и уровень осадков. Данные собираются с беспроводных датчиков, которые можно подключать к основному модулю по радиоканалу или через сеть Wi-Fi. Связь поддерживается на расстоянии до 150 метров. Вся информация о погоде выводится на яркий цветной экран метеостанции. Кроме текущих показателей метеостанция строит графики прогнозов. Небольшие стрелки указывают на то, будут ли, например, температура и влажность воздуха повышаться в ближайшее время или, наоборот, стоит ожидать их понижения. Отдельно расположена иконка прогноза погоды на ближайшие 24 часа. Она может принимать несколько значений: солнечно, переменная облачность, облачно, дождь, снег. Метеостанция интересна не только погодными измерениями. Есть в ней и встроенные часы и календарь. В нижней части экрана отображаются день недели, текущая фаза Луны, текущее время, число и месяц. Тут же появляется и значок будильника, если он включен. Bresser 5-в-1 Wi-Fi – это многофункциональный прибор для дома, который позволит вам быть в курсе любых погодных изменений и поможет в поддержании оптимального микроклимата в доме.


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Самовывоз невозможен
Метеостанция Bresser 5-в-1 Wi-Fi с цветным дисплеем - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 26180 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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