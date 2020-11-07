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Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, черная

Артикул: 228167
  • Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, черная - фото 1
  • Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, черная - фото 2
  • Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, черная - фото 3
  • Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, черная - фото 4
  • Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, черная - фото 5
  • Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, черная - фото 6
Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, черная - фото 1
Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, черная - фото 2
Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, черная - фото 3
Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, черная - фото 4
Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, черная - фото 5
Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, черная - фото 6
5 034 руб. 
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Артикул: 228167
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Выносной датчикда
Дисплейда
Дополнительные функцииопределяет уровень общего комфорта
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)120х105х26
Bresser Temeo Hygro Quadro – это метеостанция с тремя наружными датчиками. Благодаря этому проводить измерения можно сразу в нескольких местах одновременно. На цифровом экране отображается сразу вся информация – и с основного модуля, и с дополнительных датчиков. Метеостанция измеряет температуру и влажность воздуха. Так как все датчики подключаются без проводов и защищены от воздействия брызг, их спокойно можно размещать за пределами квартиры. Максимальная удаленность от основного модуля составляет 30 метров. Каждый датчик передает данные по отдельному каналу. Показания отображаются и на встроенном экране датчика, и на экране основного модуля. Кроме температуры и влажности воздуха метеостанция определяет и уровень общего комфорта – рядом с показаниями показывается соответствующая иконка. И основной блок, и наружные датчики работают от батареек (нет в комплекте).


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Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5034 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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