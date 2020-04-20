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Стик солнцезащитный The Saem Eco Earth Power Pink Sun Stick 16гр

(1)
Артикул: 227882
  • Стик солнцезащитный The Saem Eco Earth Power Pink Sun Stick 16гр - фото 1
  • Стик солнцезащитный The Saem Eco Earth Power Pink Sun Stick 16гр - фото 2
  • Стик солнцезащитный The Saem Eco Earth Power Pink Sun Stick 16гр - фото 3
  • Стик солнцезащитный The Saem Eco Earth Power Pink Sun Stick 16гр - фото 4
Стик солнцезащитный The Saem Eco Earth Power Pink Sun Stick 16гр - фото 1
Стик солнцезащитный The Saem Eco Earth Power Pink Sun Stick 16гр - фото 2
Стик солнцезащитный The Saem Eco Earth Power Pink Sun Stick 16гр - фото 3
Стик солнцезащитный The Saem Eco Earth Power Pink Sun Stick 16гр - фото 4
1 190 руб. 
1 580 руб. 

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Артикул: 227882
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараСредства защиты от солнца
Активные компонентыэкстракт семян чия, экстракт центеллы азиатской, экстракт хвоща, экстракт хауттюнии мелколистной, экстракт корня маки, экстракт ромашки, экстракт дамасской розы, экстракт кипрея, масло семян подсолнечника, мадекасоид, экстракт плодов карамболы, каламин
Зона применениялицо, тело
КоллекцияThe Saem Eco Earth Power Pink Sun Stick
Объем16 г
Полдля всех
Применениенанесите стик на последнем шаге ухода за кожей, на необходимые участки тела.
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствасолнцезащитные средства
Легкий солнцезащитный стик с каламиновой пудрой отлично защищает кожу от агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей, укрепляет внешний защитный барьер слабой кожи. Обладает мягкой, успокаивающей формулой, а так же защищает кожу от вредных факторов окружающей городской среды.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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20.04.2020
Достоинства:
Удобно использовать в форме стика, не пачкая руки. Подошёл для моей жирной кожи, быстро впитался, никаких белых разводов как у бюджетных кремов. Нет жирной плёнки и липкости. Очень хороший стик

Недостатки:
Маленький формат, прям с ладошку

Комментарий:
Купила за 700р вместе с кэткоинами

Самовывоз невозможен
Стик солнцезащитный The Saem Eco Earth Power Pink Sun Stick 16гр - стоимость товара 1190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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