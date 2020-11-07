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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания The Saem Пенка-скраб для лица The Saem Natural Condition Scrub Foam Deep Pore Cleansing 150мл

Пенка-скраб для лица The Saem Natural Condition Scrub Foam Deep Pore Cleansing 150мл

Артикул: 227636
Пенка-скраб для лица The Saem Natural Condition Scrub Foam Deep Pore Cleansing 150мл
610 руб. 
810 руб. 

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Артикул: 227636
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий
КоллекцияThe Saem Natural Condition Scrub Foam Deep Pore Cleansing
Применениенанесите пену на влажную кожу лица, массажными движениями. После умойтесь теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Активные компонентыэкстракт фасоли, коллаген, эластин, ниацинамид, аллантоин, экстракт мыльной ягоды
Косметическое средство, которое является дополнением к крему для снятия макияжа. По своей фактуре является пеной, благодаря ей позволяет удалить с лица абсолютно любой шар косметики и просто освежить кожу. Может использоваться как в качестве средства для снятия макияжа, так и для укрепления здоровья кожи. В связи с такими составляющими как: ферментированный экстракт фасоли, коллаген, эластин, ниацинамид, аллантоин, экстракт мыльной ягоды, пена положительно воздействует на кожные клетки. Насыщает их необходимыми веществами в следствие чего максимально снижается вред от макияжа, кожа обретает приятный матовый цвет, возвращает свою эластичность в случае потери.


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Пенка-скраб для лица The Saem Natural Condition Scrub Foam Deep Pore Cleansing 150мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 610 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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