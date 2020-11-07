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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания The Saem Пенка для умывания очищающая The Saem Natural Condition Cleansing Foam Double Whip 150мл

Пенка для умывания очищающая The Saem Natural Condition Cleansing Foam Double Whip 150мл

Артикул: 227631
Пенка для умывания очищающая The Saem Natural Condition Cleansing Foam Double Whip 150мл
580 руб. 
630 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 227631
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий
КоллекцияThe Saem Natural Condition Cleansing Foam Double Whip
Применениевспенить средство в ладони с небольшим количеством воды и легкими массирующими движениями нанести на влажное лицо, затем смыть теплой водой.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Активные компонентыэкстракт шелка, экстракт маточного молочка, гиалоурановая кислота, витаминный комплекс
Воздушная пенка обеспечивает быстрое очищение кожи от загрязнений и стойкого макияжа, глубоко увлажняет кожу.


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Пенка для умывания очищающая The Saem Natural Condition Cleansing Foam Double Whip 150мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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