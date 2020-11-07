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Набор для лица уходовый The Saem Mervie Hydra Skin Care 3 Set

Артикул: 227561
Набор для лица уходовый The Saem Mervie Hydra Skin Care 3 Set
6 460 руб. 
6 825 руб. 

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6 260 руб. 

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Артикул: 227561
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараНаборы для ухода за лицом
Тип средстванабор для ухода за лицом
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Mervie Hydra Skin Care
Применениепосле очищения кожи нанести тонер, затем эмульсию, сыворотку, крем
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150+130+60+50 мл
Активные компонентыэкстракт планктона красных водорослей
Состав наборатонер, эмульсия, сыворотка, крем
Набор средств Mervie Hydra от The Saem предназначен для интенсивной гидратации кожи. В наборе тонер, эмульсия, сыворотка, крем. В составе средств уникальный компонент – экстракт планктона красных водорослей, который является источником ценнейших макро- и микроэлементов, по качеству и количеству сходных с минеральным составом крови человека.


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Набор для лица уходовый The Saem Mervie Hydra Skin Care 3 Set - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6460 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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