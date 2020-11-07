Лосьон для тела "Цветочный аромат" The Saem Urban Breeze Body Lotion-Blanc Fleur 250мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и гели для тела
|Активные компоненты
|масло оливы, масло арганы, масло зеленого чая, экстракт ириса, экстракт розы, экстракт лилии, экстракт жасмина, экстракт нарцисса, экстракт эдельвейса, экстракт лотоса, экстракт фрезии
|Коллекция
|The Saem Urban Breeze Body Lotion-Blanc Fleur
|Объем, мл
|250 мл
|Применение
|нанесите средство на кожу мягкими, массирующими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип средства
|лосьон для тела
|Эффект от использования
|питающий, регенерирующий
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