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Консилер кремовый The Saem Mineralizing Creamy Concealer 1.75 Macadamia 4 мл

Артикул: 227394
Консилер для маскировки недостатков кожи кремовый The Saem Mineralizing Creamy Concealer 1.75 Macadamia 4мл
850 руб. 
1 140 руб. 

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Артикул: 227394
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствакорректоры и консилеры
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 1.75 Macadamia 4мл
КоллекцияThe Saem Mineralizing Creamy Concealer
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл4 мл
Консилер легкой, нежной текстуры эффективно маскирует недостаки кожи, улучшает эластичность, благодаря особо питательной формуле, основанной на комплексе натуральных масел. Маскирует кожные пятна различного рода происхождения, пигментацию, веснушки, следы пост-акне и т.д. Препятствует окислению излишков кожного себума. Создает тончайшее покрытие.


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Консилер кремовый The Saem Mineralizing Creamy Concealer 1.75 Macadamia 4 мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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