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Кисть для нанесения тональной основы The Saem Foundation Brush

Артикул: 227376
Кисть для нанесения тональной основы The Saem Foundation Brush
860 руб. 
1 150 руб. 

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Артикул: 227376
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараИнструменты и аксессуары для макияжа
Вид инструментакисть
КоллекцияThe Saem Foundation Brush
Страна бренда Южная Корея
Упаковка и состав наборакисть, блистер
Кисть для тональной основы. Помогает нанести косметическое средство равномерным слоем, создавая идеальную маскировку несовершенств кожи и естественное покрытие, задающее аккуратность всему макияжу. Качественный ворс оптимальной плотности обработает с высокой точностью труднодоступные участки лица (крылья носа, уголки глаз и др.), не вызывая раздражения. Кисть превосходно держится в руке, легко моется, обеспечивает гигиеничность в любой ситуации, сохраняя пальцы рук чистыми и препятствуя появлению высыпаний на лице.


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Самовывоз невозможен
Кисть для нанесения тональной основы The Saem Foundation Brush – стоимость товара 860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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