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Кисть для глаз гелевая The Saem Gel Eyeliner Brush

Артикул: 227368
Кисть для глаз гелевая The Saem Gel Eyeliner Brush
240 руб. 
330 руб. 

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Артикул: 227368
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараИнструменты и аксессуары для макияжа
Вид инструментакисть
КоллекцияThe Saem Gel Eyeliner Brush
Страна бренда Южная Корея
Упаковка и состав наборакисть, блистер
Кисть для гелевой подводки помогает нанести популярное декоративное средство самым лучшим образом. Тонкий и гибкий кончик с плотно собранным ворсом буквально за вас мягко нарисует идеальную линию, создавая яркий образ и изящный макияж, который не будет испорчен ни одной выпавшей ворсинкой. Качественный аксессуар не впитывает косметику и не повреждает нежную кожу век.


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Кисть для глаз гелевая The Saem Gel Eyeliner Brush - данный товар вы можете купить по цене по цене 240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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