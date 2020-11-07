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Игрушка Happy Baby MECHANIX TRAIN

Артикул: 227259
  • Игрушка Happy Baby MECHANIX TRAIN - фото 1
  • Игрушка Happy Baby MECHANIX TRAIN - фото 2
  • Игрушка Happy Baby MECHANIX TRAIN - фото 3
Игрушка Happy Baby MECHANIX TRAIN - фото 1
Игрушка Happy Baby MECHANIX TRAIN - фото 2
Игрушка Happy Baby MECHANIX TRAIN - фото 3
999 руб. 
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Артикул: 227259
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHappy Baby
Тип товараРазвивающая игрушка
Звуковые эффектынет
Комплектацияигрушка, упаковка
Материалпластик
Рекомендуемый возрастот 8 мес.
Световые эффектынет
Cборно-разборная игрушка MECHANIX TRAIN – полезный подарок, который порадует как мальчиков, так и девочек! Она представляет собой машинку из четырёх «вагончиков» со съёмными шестеренками. Вагончики можно соединять в произвольной последовательности, а шестеренки приводятся в движение во время езды. Все зависит от воображения и фантазии вашего ребёнка. Шестеренки крепятся сверху на вагончики, и их также можно менять местами. Ребенок изучает составные элементы игрушки: многократно их сравнивает, скрепляет между собой, ошибается и находит верные варианты крепления. Такая игра развивает мышление и воображение, логику, моторику и психические процессы. Игрушка носит развивающий характер и даёт возможность изучить основы механики, она воспитывает усидчивость, аккуратность, и стимулирует малыша доводить начатое до конца!. MECHANIX TRAIN готова, можно отправляться в путь! Поехали! Колеса закрутились, шестеренки закружились, и вся конструкция ожила. Как же интересно наблюдать за таким превращением: из простых колес и шестеренок получился удивительный механизм, который слушается своего маленького хозяина. Ваш ребенок не останется равнодушным! MECHANIX TRAIN будет радовать малыша не только дома, но и на прогулке. Для этого достаточно привязать шнурок (для чего имеется специальное отверстие) – и игрушка готова к путешествию! Малышу будет интересно тянуть за шнурок и катить любимую сороконожку за собой по тропинкам и дорожкам.


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Самовывоз невозможен
Игрушка Happy Baby MECHANIX TRAIN - данный товар вы можете купить по цене по цене 999 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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