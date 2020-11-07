8(495)137-52-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Смартфоны и телефония Внешние аккумуляторы Mophie Внешний аккумулятор Mophie Powerstation Plus XL 10000 МаЧ Black

Внешний аккумулятор Mophie Powerstation Plus XL 10000 МаЧ Black

Артикул: 227011
  • Внешний аккумулятор Mophie Powerstation Plus XL 10000 МаЧ Black - фото 1
  • Внешний аккумулятор Mophie Powerstation Plus XL 10000 МаЧ Black - фото 2
Внешний аккумулятор Mophie Powerstation Plus XL 10000 МаЧ Black - фото 1
Внешний аккумулятор Mophie Powerstation Plus XL 10000 МаЧ Black - фото 2
5 140 руб. 
7 520 руб. 
Купить
+ 55 КэтКоинов
Артикул: 227011
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендMophie
Тип товараВнешний аккумулятор
Емкость, mAh10000
Одновременная зарядка двух устройствда
Зарядка ноутбуковнет
Макс. выходной ток, А2.1
Переходник на Apple 30 pinнет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)есть
Переходник на micro USBесть
Индикатор зарядаесть
Цветчерный
Вес, г275
Размеры, мм79.4x154.8x16.8
Mophie Powerstation Plus XL - это компактный внешний аккумулятор для зарядки различной портативной техники. Аккумулятор позволяет одновременно заряжать два устройства посредством встроенного кабеля с коннектором microUSB и разъема USB. Лицевая поверхность модели покрыта высококачественной прочной тканью, которая способна предотвратить появление царапин и потертостей. На корпусе устройства имеется 4 индикатора уровня заряда.


Теги товара: На 10000 mAh, Для iPhone, Черные.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Внешний аккумулятор Mophie Powerstation Plus XL 10000 МаЧ Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5140 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...