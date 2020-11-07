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Цифровой фотоаппарат Olympus PEN E-PL9 Body white

Артикул: 226978
  • Цифровой фотоаппарат Olympus PEN E-PL9 Body white - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Olympus PEN E-PL9 Body white - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Olympus PEN E-PL9 Body white - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Olympus PEN E-PL9 Body white - фото 4
Цифровой фотоаппарат Olympus PEN E-PL9 Body white - фото 1
Цифровой фотоаппарат Olympus PEN E-PL9 Body white - фото 2
Цифровой фотоаппарат Olympus PEN E-PL9 Body white - фото 3
Цифровой фотоаппарат Olympus PEN E-PL9 Body white - фото 4
32 540 руб. 
32 990 руб. 
Купить
+ 155 КэтКоинов
Артикул: 226978
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOlympus
Тип товараЦифровой фотоаппарат со сменной оптикой
Разрешение матрицы, Мпикс16
Физический размер матрицы17.3x13.0 мм
Тип матрицыLive MOS
Bluetoothесть
Габариты (ШхВхГ)117x68x39 мм
КомплектацияЦифровой фотоаппарат Olympus Pen E-PL9, Зарядное устройство (BCS-5), Аккумулятор (BLS-50), Крышка корпуса Микро 4/3 (ВС-2), Плечевой ремень, USB кабель (CB-USB12), Документация
Светочувствительность100-3200 ISO
БайонетMicro 4/3
Объектив в комплектенет
Формат аккумуляторасвой собственный
Тип карт памятиSDHC, SDXC
Цветбелый
GPSнет
ИнтерфейсыBluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi, разъем для пульта ДУ, микрофонный вход, выход на наушники
Wi-Fiесть
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки3840x2160
Размер дисплея, дюйм3
Вес, кг0,38
Получить отличные фотографии без особых усилий — вот в чем суть E-PL9. Эта камера создана для всех, кто серьезно относится к качеству фотографий, но хочет немного облегчить процесс их получения. Начните с автоматического режима и постепенно переходите на более продвинутые настройки используя интуитивно понятный сенсорный экран для доступа к режиму AP (Advanced Photo). Корпус камеры сделан по мотивам легендарных пленочных фотокамер Olympus PEN. Она меньше, легче и проще, чем обычные системные камеры. Новая модель совместима со всеми объективами Olympus MFT и большим кол-вом аксессуаров. А благодаря сенсорному экрану, позволяющему выбирать все настройки как в телефоне и интеллектуальному режиму AUTO переход со смартфона будет быстрым и максимально простым.


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Самовывоз невозможен
Цифровой фотоаппарат Olympus PEN E-PL9 Body white - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 32540 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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