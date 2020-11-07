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Моноблок HP EliteOne 1000 G2 (4PD67EA#ACB)

Артикул: 226854
  • Моноблок HP EliteOne 1000 G2 (4PD67EA#ACB) - фото 1
  • Моноблок HP EliteOne 1000 G2 (4PD67EA#ACB) - фото 2
  • Моноблок HP EliteOne 1000 G2 (4PD67EA#ACB) - фото 3
  • Моноблок HP EliteOne 1000 G2 (4PD67EA#ACB) - фото 4
  • Моноблок HP EliteOne 1000 G2 (4PD67EA#ACB) - фото 5
Моноблок HP EliteOne 1000 G2 (4PD67EA#ACB) - фото 1
Моноблок HP EliteOne 1000 G2 (4PD67EA#ACB) - фото 2
Моноблок HP EliteOne 1000 G2 (4PD67EA#ACB) - фото 3
Моноблок HP EliteOne 1000 G2 (4PD67EA#ACB) - фото 4
Моноблок HP EliteOne 1000 G2 (4PD67EA#ACB) - фото 5
133 540 руб. 
Купить
+ 232 КэтКоинов
Артикул: 226854
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHP
Тип товараМоноблок
Операционная системаWindows 10 Professional
Цветчерный
Разрешение экрана3840x2160 (16:9)
Беспроводные интерфейсыWi-Fi, Bluetooth
Поверхность экранаматовая
Оптический приводотсутствует
Тип подсветки экранаLED
ПроцессорIntel Core i5 8500
Модель процессора8500
Частота работы процессора, ГГц3
Тип видеокартыинтегрированный (встроенный)
Диагональ экрана, дюйм27
Тип оперативной памятиDDR-4
ВидеокартаIntel UHD Graphics 630
Количество ядер процессора6
Частота оперативной памяти, МГц2666
Объем оперативной памяти, МБ8192
Максимальный объем оперативной памяти, МБ32768
Объем жесткого диска, ГБ256
Проводная сетьGigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Камера есть
Дополнительновстроенные колонки, микрофон
Размеры (ШxВxГ), мм613 x 457 x 190
Вес, кг10,2
Совещания заиграют новыми красками благодаря возможности выбора монитора. Этот моноблок превратит ваше рабочее место в настоящий зал переговоров благодаря отличному качеству изображения и звука, удобному сенсорному управлению и встроенной убирающейся камере.


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Самовывоз невозможен
Моноблок HP EliteOne 1000 G2 (4PD67EA#ACB) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 133540 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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