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Мобиль Tiny Love БУМ-БОКС "Солнечная полянка"

Артикул: 226798
  • Мобиль Tiny Love БУМ-БОКС "Солнечная полянка" - фото 1
  • Мобиль Tiny Love БУМ-БОКС "Солнечная полянка" - фото 2
  • Мобиль Tiny Love БУМ-БОКС "Солнечная полянка" - фото 3
  • Мобиль Tiny Love БУМ-БОКС "Солнечная полянка" - фото 4
Мобиль Tiny Love БУМ-БОКС "Солнечная полянка" - фото 1
Мобиль Tiny Love БУМ-БОКС "Солнечная полянка" - фото 2
Мобиль Tiny Love БУМ-БОКС "Солнечная полянка" - фото 3
Мобиль Tiny Love БУМ-БОКС "Солнечная полянка" - фото 4
5 730 руб. 
7 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 226798
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БрендTiny love
Тип товараМобиль
Вес, кг1.8
Звуковые эффектыесть
Комплектациямобиль, упаковка
Материалпластик
Рекомендуемый возрастот 0 мес.
Световые эффектыесть
Tiny Love - всемирная компания, специализирующаяся на разработке и производстве игрушек и товаров, стимулирующих развитие детей. Они помогают Вам выстраивать гармоничные взаимоотношения и дают возможность вам насладиться временем, проведенным вместе с ребенком в восхитительные первые годы его жизни. Каждый наш товар отвечает потребностям, как родителей, так и их малышей, стимулируя чувства ребенка и помогая родителям получать удовольствие от игры с ним. Наша цель - поощрять развитие ребенка с помощью увлекательных игрушек с обучающими элементами.


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