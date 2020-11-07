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Портативная акустика Sven PS-330 черный

Артикул: 226649
Портативная акустика Sven PS-330 черный
4 890 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 226649
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSven
Тип товараПортативная акустика
Мощность, Вт30 Вт
Питаниеот аккумулятора
Диапазон воспроизводимых частот, Гц60 – 22 000 Гц
Тип элементов питанияLi-Ion
ИнтерфейсыBluetooth/USB
Функциипоодржка карт памяти
ОсобенностиГЛУБОКИЙ БАС БЛАГОДАРЯ ПАССИВНЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЯМ
Размеры, мм283 ? 130 ? 122
Вес, кг1,3
Дополнительная информацияHSP, HFP, A2DP, AVRCP
Компания SVEN представила беспроводную колонку PS-330 - еще одного представителя высококлассных портативных акустических систем. Уникальная конструкция позволила разместить в небольшом корпусе два 50мм динамика, два пассивных излучателя и низкочастотный динамик диаметром 90мм. Колонка имеет мощность 30Вт и способна поразить взыскательных слушателей не только глубоким, чистым басом и непревзойденным качеством звука, но и стильным современным дизайном, позволяющим вписать ее в любой интерьер.


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Портативная акустика Sven PS-330 черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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