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Смеситель для душа Esko Verona New VR80B ESKO

Артикул: 226426
Смеситель для душа Esko Verona New VR80B ESKO
4 320 руб. 
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+ 115 КэтКоинов
Артикул: 226426
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Verona New
filter_noneТовар входит в коллекцию Verona New

Коллекция Verona New

БрендEsko
Тип товараСмесители для душа
Аэратор в комплектенет
Встраиваемыйнет
Выдвижной изливнет
Держатель для душа в комплектенет
Запорный клапанкерамический картридж
Кол-во монтажных отверстий2
Монтажнастенный
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Переключатель на фильтрнет
Термостатнет
Форма изливатрадиционная
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Тип управленияоднорычажный
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка Способ монтажа - настенный


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Смеситель для душа Esko Verona New VR80B ESKO - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4320 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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