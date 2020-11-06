Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Универсальный смеситель для ванны и душа с длинным изливом 350 мм. Аксессуары в комплекте: 1 режимный ручной душ, силиконовый шланг 1,5 м, настенный держатель. Керамический картридж 35 мм. Излив - штамповка, нержавейка. Дивертор - механический, керамика. Эксцентрики и декоративные отражатели в комплекте.

Смеситель для ванны Voda List LS 31 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.