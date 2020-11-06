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Главная Смартфоны и телефония Зарядные устройства для телефонов Satechi Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger серый

Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger серый

Артикул: 225849
  • Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger серый - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger серый - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger серый - фото 3
Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger серый - фото 1
Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger серый - фото 2
Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger серый - фото 3
2 390 руб. 

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2 290 руб. 

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Артикул: 225849
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSatechi
Тип товараЗарядное устройство
Выходной ток, A2.4
Разъем подключенияUSB/ USB Type-C
Цветсерый
Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger - уникальное зарядное устройство для максимально быстрой зарядки портативных гаджетов. Благодаря порту USB Type-C с поддержкой PD и порту USB-A вы сможете заряжать одновременно сразу два устройства.


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Самовывоз невозможен
Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger серый - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2390 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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