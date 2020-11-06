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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии Deoproce Эмульсия для лица антивозрастная с экстрактом граната Deoproce Hydro Anti-aging Pomegranate Emulsion 380ML

Эмульсия для лица антивозрастная с экстрактом граната Deoproce Hydro Anti-aging Pomegranate Emulsion 380ML

Артикул: 225404
Эмульсия для лица антивозрастная с экстрактом граната Deoproce Hydro Anti-aging Pomegranate Emulsion 380ML
440 руб. 
590 руб. 

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Артикул: 225404
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средстваэмульсия для лица
Полдля женщин
Эффект от использованияантивозрастной, смягчающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Hydro Anti-aging Pomegranate Emulsion
Применениепосле очищения кожи тонером, нанесите эмульсию похлопывающими движениями и дайте впитаться
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл380 мл
Активные компонентыэкстракт граната
Эмульсия с экстрактом граната Deoproce Hydro Antiaging Pomegranate Emulsion прекрасно подтягивает кожу, разглаживает морщинки и насыщает кожу витаминами. Средство предохраняет кожу от обезвоживания и надолго удерживает влагу в ней. Активные вещества, входящие в состав граната, увлажняют сухую кожу, смягчают ее и делают эластичной.


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Эмульсия для лица антивозрастная с экстрактом граната Deoproce Hydro Anti-aging Pomegranate Emulsion 380ML - по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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