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Эмульсия антивозрастная The Saem Cell Renew Bio Emulsion 150мл

Артикул: 225403
Эмульсия антивозрастная The Saem Cell Renew Bio Emulsion 150мл
3 030 руб. 
4 040 руб. 

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Артикул: 225403
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средстваэмульсия для лица
Полдля всех
Эффект от использованияантивозрастной
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Cell Renew Bio Emulsion
Применениенанести на очищенную и тонизированную кожу лица
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Активные компонентыстволовые клетки растений, минеральная вода, ниацинамид, аденозин
Уникальная разработка компании The Saem Cell Renew Bio помогает вернуть свежий, сияющий и здоровый вид кожи. Серия средств этой линии способствует обновлению и восстановлению клеток кожи, стимулируют синтез собственного коллагена и эластина, что положительно сказывается на внешнем виде кожи – она заметно подтягивается, становится эластичной и упругой, увлажненной, без шелушений и покраснений. Эмульсия THE SAEM Cell Renew Bio Emulsion предназначена для ухода за зрелой и увядающей кожей и обладает многофункциональным действием: она хорошо увлажняет, уменьшает глубину морщин и укрепляет кожу, оказывает осветляющее действие, а также защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды.


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Эмульсия антивозрастная The Saem Cell Renew Bio Emulsion 150мл - стоимость товара 3030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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