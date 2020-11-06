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Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Шампуни для волос Deoproce Шампунь-бальзам 2 в 1 черника Deoproce Original Shiny Care 2 in 1 Shampoo Blueberry 1000мл

Шампунь-бальзам 2 в 1 черника Deoproce Original Shiny Care 2 in 1 Shampoo Blueberry 1000мл

Артикул: 225394
Шампунь-бальзам 2 в 1 черника Deoproce Original Shiny Care 2 in 1 Shampoo Blueberry 1000мл
880 руб. 
930 руб. 
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Артикул: 225394
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараШампуни для волос
Тип средствашампунь для волос
Тип волосдля всех типов
Полдля всех
Эффект от использованияочищающий, смягчающий, дисциплинирующий
Применениенанести на влажные волосы, мягко помассировать и смыть теплой водой
КоллекцияDeoproce Original Shiny Care 2 in 1 Shampoo Blueberry
Страна бренда Южная Корея
Объем1000 мл
Активные компонентыэкстракт черники
Шампунь с черникой не только прекрасно очищает волосы, но и делает их мягкими, послушными и усиливает блеск. Входящий в состав экстракт черники полезен как для волос, так и для кожи головы. Популярная ягода для глаз приносит и огромную пользу и волосам. В составе черники высочайшее содержание антиоксидантов, витаминов, микро- и макроэлементов, аминокислот и других биологически активных соединений, которые оказывают мощное питательное, увлажняющее и смягчающее действие, укрепляют структуру волос, придают им блеск и гибкость, а также благотворно воздействуют на кожу головы: увлажняет, поддерживает оптимальный воднй баланс, предупреждает сухость и шелушение. Кроме того, экстракт черники защищает волосы и кожу от агрессивного воздействия окружающей среды и преждевременного старения.


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Самовывоз невозможен
Шампунь-бальзам 2 в 1 черника Deoproce Original Shiny Care 2 in 1 Shampoo Blueberry 1000мл - стоимость товара 880 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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