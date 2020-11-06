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Тушь для объема ресниц The Saem Saemmul Perfect Volume Mascara 8гр

Артикул: 225337
  • Тушь для объема ресниц The Saem Saemmul Perfect Volume Mascara 8гр - фото 1
  • Тушь для объема ресниц The Saem Saemmul Perfect Volume Mascara 8гр - фото 2
  • Тушь для объема ресниц The Saem Saemmul Perfect Volume Mascara 8гр - фото 3
  • Тушь для объема ресниц The Saem Saemmul Perfect Volume Mascara 8гр - фото 4
Тушь для объема ресниц The Saem Saemmul Perfect Volume Mascara 8гр - фото 1
Тушь для объема ресниц The Saem Saemmul Perfect Volume Mascara 8гр - фото 2
Тушь для объема ресниц The Saem Saemmul Perfect Volume Mascara 8гр - фото 3
Тушь для объема ресниц The Saem Saemmul Perfect Volume Mascara 8гр - фото 4
360 руб. 
480 руб. 

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Артикул: 225337
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для глаз
Тип средстватушь для ресниц
Эффекттонирующий, создающий объем
Текстуражидкая
Группа оттенковсерые и черные
КоллекцияThe Saem Saemmul Perfect Volume Mascara
Страна бренда Южная Корея
Специальный полимер создает объем и не утяжеляет ресницы, кисть тщательно прокрашивает каждую ресничку. Формула средства не утяжеляет кожу века, легка и не раздражает чувствительную кожу. Высококонцентрированные пигменты обеспечивают стойкое и равномерное покрытие, не создавая комочков. Специальная формула обеспечивает быстрое высыхание и стойкий, яркий цвет на весь день! Не осыпается, не размазывается, не растекается!


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Тушь для объема ресниц The Saem Saemmul Perfect Volume Mascara 8гр - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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