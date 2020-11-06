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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры COSRX Тонер успокаивающий COSRX AC Collection Calming Liquid Intensive 125мл

Тонер успокаивающий COSRX AC Collection Calming Liquid Intensive 125мл

Артикул: 225313
Тонер успокаивающий COSRX AC Collection Calming Liquid Intensive 125мл
2 420 руб. 
3 230 руб. 

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Артикул: 225313
В наличии
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БрендCOSRX
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыазиатикозид, азиатиковая кислота, мадекассовая кислота, салициловая кислота, гликолевая кислота, прополис, цинк
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCOSRX AC Collection Calming Liquid Intensive
Объем, мл125 мл
Полдля всех
Применениенанести средство на ватный диск и протереть им проблемные участки кожи. Дождаться полного впитывания
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияпротивовоспалительный
Тонер успокаивающий AC Collection Calming Liquid Intensive содержит органические кислоты, цинк и комплекс природных компонентов, которые эффективно и бережно ухаживают за проблемной кожей. Средство мягко отшелушивает омертвевшие клетки, налаживает работу сальных желез, снимает воспаления и болезненные проявления, даря коже свежесть и здоровье.


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Самовывоз невозможен
Тонер успокаивающий COSRX AC Collection Calming Liquid Intensive 125мл - по цене 2420 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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