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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Deoproce Тонер с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-Care Toner 150мл

Тонер с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-Care Toner 150мл

Артикул: 225307
  • Тонер с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-Care Toner 150мл - фото 1
  • Тонер с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-Care Toner 150мл - фото 2
Тонер с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-Care Toner 150мл - фото 1
Тонер с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-Care Toner 150мл - фото 2
1 050 руб. 
1 400 руб. 

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Артикул: 225307
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыпротеин паучьего шёлка, гиалуроновая кислота, ниацинамид, аминокислотный комплекс
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Spider Web Multi-Care Toner
Не содержитбез сульфатов, без парабенов
Объем, мл150 мл
Полдля женщин
Применениеочистите лицо с помощью средства для умывания, скраба или пилинга. Нанесите на ватный диск немного тонера и протрите им лицо. Дождитесь, пока средство полностью впитается. Затем нанесите сыворотку, эмульсию и увлажняющий крем
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияувлажняющий, тонизирующий, лифтинговый, отбеливающий
Deoproce Spider Web Multi-Care Toner — это увлажняющий тонер для лица с протеинами паучьего шёлка. Он активно очищает и смягчает кожу, устраняет сухость и стянутость, разглаживает мимические морщины и улучшает цвет лица.


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Тонер с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-Care Toner 150мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1050 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
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