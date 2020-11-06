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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Deoproce Тонер с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Toner 380ml

Тонер с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Toner 380ml

Артикул: 225305
Тонер с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Toner 380ml
460 руб. 
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Артикул: 225305
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыгиалуроновая кислота, лошадиный жир
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Horse Oil Hyalurone Toner
Объем, мл380 мл
Полдля женщин
Применениенанести на очищенную кожу легкими похлопывающими движениями
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияувлажняющий, восстанавливающий
Тонер с легкой текстурой и интенсивным воздействием на кожу. Тонер используется сразу после умывания, способствует глубокому питанию и увлажнению кожи, благодаря лошадиному жиру и гиалуроновой кислоте, идеально дополняющих друг друга. Тонер убережет кожу от появления сухости, стянутости и шелушений. Идеален для сухой, очень сухой, вялой, утратившей эластичность и упругость кожи, а также для кожи с шелушениями.


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Тонер с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Toner 380ml - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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