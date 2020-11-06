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Тонер мужской антивозрастной Deoproce Cleanbello Homme Anti-Wrinkle Toner 150ml

Артикул: 225293
  • Тонер мужской антивозрастной Deoproce Cleanbello Homme Anti-Wrinkle Toner 150ml - фото 1
  • Тонер мужской антивозрастной Deoproce Cleanbello Homme Anti-Wrinkle Toner 150ml - фото 2
Тонер мужской антивозрастной Deoproce Cleanbello Homme Anti-Wrinkle Toner 150ml - фото 1
Тонер мужской антивозрастной Deoproce Cleanbello Homme Anti-Wrinkle Toner 150ml - фото 2
810 руб. 
1 080 руб. 

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Артикул: 225293
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БрендDeoproce
Тип товараМужские средства для лица
Тип средстватонер для лица
Полдля мужчин
Эффект от использованияантивозрастной
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Cleanbello Homme Anti-Wrinkle Toner
Применениепосле очищения кожи нанесите тонер похлопывающими движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Активные компонентыколлаген
Одним из популярных продуктов для сильной половины человечества стал мужской увлажняющий тоник Deoproce Cleanbello home anti-wrinkle toner (Деопрос клианбелло хом анти-вринкль тонер). Тоник на основе гидролизованного коллагена помогает ускорить регенерацию кожи, обеспечивает питательные вещества для кожи, делает ее мягкой и эластичной. Поддерживает эластичность кожи и избавляет от потери влаги, контролирует жирность кожи, предотвращает появление прыщей, угрей.


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Тонер мужской антивозрастной Deoproce Cleanbello Homme Anti-Wrinkle Toner 150ml - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 810 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
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