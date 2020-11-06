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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Secret Skin Тонер для лица с древесным углем Secret Skin Black Head Cleansing Toner 250мл

Тонер для лица с древесным углем Secret Skin Black Head Cleansing Toner 250мл

Артикул: 225268
Тонер для лица с древесным углем Secret Skin Black Head Cleansing Toner 250мл
550 руб. 
730 руб. 

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Артикул: 225268
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыдревесный уголь, экстракты чёрных соевых бобов, экстракты ягод черники, экстракты чёрной смородины
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Skin Black Head Cleansing Toner
Объем, мл250 мл
Полдля всех
Применениесмочить средством ватный диск и протереть им лицо сразу после умывания
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияматирующий, очищающий, питающий, тонизирующий, увлажняющий
Тонер с древесным углем для очищения и сужения пор эффективно абсорбирует кожный жир, способствует глубокому очищению пор кожи, отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса, активизируя процессы клеточного обновления.


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Тонер для лица с древесным углем Secret Skin Black Head Cleansing Toner 250мл - этот товар вы можете купить по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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