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Тонер для лица антивозрастной Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Skin 260мл

Артикул: 225258
Тонер для лица антивозрастной Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Skin 260мл
660 руб. 
880 руб. 

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Артикул: 225258
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыэкстракт граната
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Skin
Объем, мл260 мл
Полдля женщин
Применениепосле очищения кожи нанести несколько капель средства и распределить подушечками пальцев, также можно смочить средством ватный диск и протереть им лицо
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияантивозрастной
Линия средств Whitening & Anti-Wrinkle Pomegranate от Deoproce, созданных на основе экстракта граната, предназначена для эффективного омолаживания кожи. Средства двойного действия, направлены на осветление пигментации и разглаживание морщин. Тонер с экстрактом граната рекомендуется для ухода за тусклой, пигментированной, увядающей кожей любого типа. Применяется сразу после умывания, помогает избежать появления сухости и стянутости кожи, а также является эффективным антивозрастным и антиоксидантным средством. Средство питает и увлажняет кожу, освежает ее и тонизирует. Благодаря экстракту граната, ускоряется выработка коллагена, кожа восстанавливается и обновляется, постепенно становится более упругой и эластичной, морщины разглаживаются, замедляются процессы старения. Экстракт граната является источником природных фруктовых кислот, которые бережно отшелушивают омертвевшие клетки кожи, удаляют меланин, что приводит к осветлению существующей пигментации и предупреждает появление новой – лицо обретает свежесть и ухоженность.


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Тонер для лица антивозрастной Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Skin 260мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
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