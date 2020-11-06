Сыворотка точечная для проблемной кожи Ciracle Red Spot Blitz 10мл

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|Бренд
|Ciracle
|Тип товара
|Сыворотки и концентраты для лица
|Тип средства
|сыворотка для лица
|Тип кожи
|проблемная
|Эффект от использования
|успокаивающий, заживдя.зий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Ciracle Red Spot Blitz
|Применение
|при помощи прилагаемой кисточки-лопатки нанести сыворотку на проблемные участки. Предварительно лицо необходимо очистить и тонизировать
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|салициловая кислота, экстракт центеллы азиатской, экстракт алоэ, экстракт листьев зеленого чая, аллантоин
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