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Пудра санскрин The Saem Eco Soul UV Sun Pact 23 Natural Beige 11гр

Артикул: 225054
Пудра санскрин The Saem Eco Soul UV Sun Pact 23 Natural Beige 11гр
1 540 руб. 
2 060 руб. 

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1 380 руб. 

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Артикул: 225054
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствапудра
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 23 Natural Beige
КоллекцияThe Saem Eco Soul UV Sun Pact
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл11 г
Средство содержит экстракт масло семечек моринги, лумбанга и т.д. Создает натуральный и естественный тон коже для ежедневного макияжа. Солнцезащитный фильтр SPF50 + PA++++ эффетивно блокируют и защищают кожу от UVA и UVB излучений.


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Самовывоз невозможен
Пудра санскрин The Saem Eco Soul UV Sun Pact 23 Natural Beige 11гр - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1540 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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