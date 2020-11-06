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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Солнцезащитные средства Deoproce Крем солнцезащитный для лица и тела Deoproce UV Defence Sun Protector SPF50+ 70g

Крем солнцезащитный для лица и тела Deoproce UV Defence Sun Protector SPF50+ 70g

Артикул: 224937
  • Крем солнцезащитный для лица и тела Deoproce UV Defence Sun Protector SPF50+ 70g - фото 1
  • Крем солнцезащитный для лица и тела Deoproce UV Defence Sun Protector SPF50+ 70g - фото 2
Крем солнцезащитный для лица и тела Deoproce UV Defence Sun Protector SPF50+ 70g - фото 1
Крем солнцезащитный для лица и тела Deoproce UV Defence Sun Protector SPF50+ 70g - фото 2
750 руб. 
770 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224937
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараСредства защиты от солнца
SPF50+
Активные компонентыулиточный муцин, масло макадамии, масло жожоба, ниацинамид, аденозин
Зона применениялицо, тело
КоллекцияDeoproce UV Defence Sun Protector
Объем70 г
Полдля всех
Применениенанести крем на лицо и открытые участки кожи, равномерно распределяя до полного впитывания.
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствасолнцезащитные средства
Cолнцезащитный крем для лица и тела предназначен для защиты от УФ лучей высокого уровня, что способствует предотвращению высыхания кожи, появлению морщин, пигментных пятен, веснушек. Крем удобен в использовании, не оставляет белых пятен, ощущения липкости, легко смывается при помощи при помощи очищающих средств, не содержит ароматизаторов и красителей. Подходит для любого типа коже, в том числе и чувствительной, не вызывает аллергических реакций.


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Крем солнцезащитный для лица и тела Deoproce UV Defence Sun Protector SPF50+ 70g - стоимость товара 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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