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Мист для лица The Saem Urban Eco Harakeke Mist 100мл

Артикул: 224761
Мист для лица The Saem Urban Eco Harakeke Mist 100мл
1 190 руб. 
1 580 руб. 

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Артикул: 224761
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараТермальная вода
Тип средствамист для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованиясмягчающий, антибактериальный, противовоспалительный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Harakeke Mist
Применениераспылять на лицо в течение дня, можно и поверх макияжа
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 мл
Активные компонентыэкстракт новозеландского льна, экстракт мёда манука
Революционное решение от The Saem - вместо воды использован природный растительный экстракт харакеке (новозеландского льна). Новозеландский ленприменяется из-за своих смягчающих, успокаивающих и укрепляющих свойств. Помимо харакеке в составе есть экстракт календулы (сертифицировано ecocert), а также уникальный экстракт манука мёда. Манука мед – это особый тип моно-цветочного меда, который содержит вещества с мощными антибактериальными, противовоспалительными, антимикробными, противовирусными, антисептическими свойствами.


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Мист для лица The Saem Urban Eco Harakeke Mist 100мл - стоимость товара 1190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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