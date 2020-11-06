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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Гидрофильное масло Deoproce Масло очищающее для лица оливковое Deoproce Cleansing Oil Total Energy 200мл

Масло очищающее для лица оливковое Deoproce Cleansing Oil Total Energy 200мл

Артикул: 224757
  • Масло очищающее для лица оливковое Deoproce Cleansing Oil Total Energy 200мл - фото 1
  • Масло очищающее для лица оливковое Deoproce Cleansing Oil Total Energy 200мл - фото 2
Масло очищающее для лица оливковое Deoproce Cleansing Oil Total Energy 200мл - фото 1
Масло очищающее для лица оливковое Deoproce Cleansing Oil Total Energy 200мл - фото 2
940 руб. 
1 250 руб. 

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Артикул: 224757
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БрендDeoproce
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентымасло оливковое
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Cleansing Oil
Объем, мл200 мл
Применениенанести на ладонь с помощью дозатора, распределить по влажной коже, массировать, удаляя макияж, смыть теплой водой.
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы, жирная, комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
Тип средствамасло для лица
Эффект от использованияочищающий, ухаживающий
Очищающее масло на основе плодов оливы и макадамии, питают, тонизируют и освежают кожу, смягчают ороговевшие слои клеток эпидермиса с повышенным содержанием меланина, ускоряя их удаление. Масло нежно удаляет любой макияж, глубоко очищает кожу, поры, удаляет загрязнения и излишки кожного жира. Обладает смягчающими свойствами, придает коже сияние, упругость и эластичность. Натуральные компоненты питают кожу лица, усиливают защитную функцию кожи. Подходит для любого типа кожи, в т.ч. для чувствительной кожи


Теги товара: Гидрофильные масла.


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Самовывоз невозможен
Масло очищающее для лица оливковое Deoproce Cleansing Oil Total Energy 200мл - стоимость товара 940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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