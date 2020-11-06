8(495)137-52-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Масло для лица очищающее AYOUME Bubble Cleanser Mix Oil 150мл

Артикул: 224741
Масло для лица очищающее AYOUME Bubble Cleanser Mix Oil 150мл
590 руб. 
790 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

540 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224741
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендAYOUME
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыэкстракт центеллы азиатской, экстракт горца, экстракт шлемника байкальского, экстракт зеленого чая, экстракт солодки, экстракт ромашки
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAYOUME Bubble Cleanser Mix Oil
Объем, мл150 мл
Применениенанести на лицо небольшое количество средства, помассировать примерно минуту, затем, когда образуется пена и растворятся загрязнения, умыть лицо теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Тип кожипроблемная, комбинированная-жирная, сухая, нормальная, чувствительная, зрелая
Тип средствамасло для лица
Эффект от использованияпитающий, увлажняющий
Средство, которое позволяет эффективно очистить кожу в 1 этап, заменяя 2 средства – гидрофильное масло и пенку. Великолепно справляется с ББ и СС кремами, водостойкой косметикой, тональными средствами, санблоками. Кроме этого, средство очищает от повседневных загрязнений, излишков кожного жира, как на поверхности кожи, так и в порах. Благодаря сбалансированной формуле, средство может использоваться как для сухой кожи, увлажняя её, так и для жирной – предупреждая появление жирного блеска. Средство хорошо пенится и быстро смывается, не оставляя после себя чувства стянутости или липкости.


Теги товара: Гидрофильные масла.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Масло для лица очищающее AYOUME Bubble Cleanser Mix Oil 150мл - по цене 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...