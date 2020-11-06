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Масло гидрофильное Secret Skin Lime Fizzy Cleansing Oil 150мл

Артикул: 224737
Масло гидрофильное Secret Skin Lime Fizzy Cleansing Oil 150мл
810 руб. 
1 080 руб. 

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Артикул: 224737
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентымасло оливы, масло виноградных косточек, масло камелии, газированная вода, экстракт лайма
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Skin Lime Fizzy Cleansing Oil
Объем, мл150 мл
Применениенанести сухими руками на сухую кожу лица, помассировать, затем смочить небольшим количеством воды, еще помассировать и смыть теплой водой. Источник: https://cosmasi.ru/uhod-za-kozhej-lica/ochishhajushhie-sredstva/gidrofilnoe-maslo/secret_skin_lime_fizzy_cleansing_oil_8124.html?utm_source=yandex&utm_medium=market&utm_campaign=0&roistat=yamarket8_21307056_8124&ymclid=15635564941639561849300001
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствамасло для лица
Эффект от использованияочищающий, ухаживающий
Средство на основе экстракта лайма обеспечивает бережное и эффективное очищение кожи от макияжа, повседневных загрязнений, продуктов жизнедеятельности кожи (отмершие клетки, себум). Кроме очищающих свойств масло обладает и уходовыми: нормализует водно-жировой баланс, увлажняет и успокаивает кожу, мягко осветляет пигментацию, улучшает цвет лица.


Теги товара: Гидрофильные масла.


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Масло гидрофильное Secret Skin Lime Fizzy Cleansing Oil 150мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 810 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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