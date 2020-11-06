8(495)137-52-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Berrisom Маска-пленка для лица Berrisom Face Wrapping Peel Off Pack – Gold 50мл

Маска-пленка для лица Berrisom Face Wrapping Peel Off Pack – Gold 50мл

Артикул: 224725
Маска-пленка для лица Berrisom Face Wrapping Peel Off Pack – Gold 50мл
980 руб. 
1 310 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

880 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224725
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBerrisom
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска пленка для лица
Тип коживозрастная
Эффект от использованиязаживляющий, выравнивающий, разглаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияBerrisom Face Wrapping Peel Off Pack
Применениеаккуратно нанести тонким слоем на чистую, тонизированную кожу лица, не затрагивая области губ и глаз. Выдерживается до 30 минут. Образовавшаяся пленочка снимается одним движением от подбородка
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл50 мл
Активные компонентызолото, масло макадамии, экстракт мёда
Маска-пленка с золотом борется с возрастными изменениями и заботится о здоровье кожного покрова. Увлажняет, питает, очищает дерму, нормализует обменные процессы. Придает коже эластичность, разглаживает морщинки, избавляет от шелушения и снижает выработку себума. Останавливает воспалительные процессы, препятствует образованию прыщей и угрей. Ускоряет заживление ранок. Выравнивает тон


Смотрите также: Гели для лица, Кремы для лица, Лосьоны Эмульсии, Маски для лица, Наборы для ухода за лицом, Солнцезащитные средства, Спреи для лица, Средства для проблемной кожи, Средства для ухода за губами, Сыворотки для лица, Тоники Тонеры, Эссенции для лица, Альгинатные маски для лица, Маски-пленки для лица, Маски на лицо черные тканевые, Корейские маски для лица, Тканевые маски для лица, Наборы для карбокситерапии, Японские маски, Карбокси маски для лица, Тканевые маски для лица, Маски-патчи.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Маска-пленка для лица Berrisom Face Wrapping Peel Off Pack – Gold 50мл – стоимость товара 980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...