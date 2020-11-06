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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Secret Skin Маска для лица тканевая со змеиным ядом Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Mask Sheet 20гр

Маска для лица тканевая со змеиным ядом Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Mask Sheet 20гр

Артикул: 224669
Маска для лица тканевая со змеиным ядом Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Mask Sheet 20гр
70 руб. 
90 руб. 
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Артикул: 224669
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска-салфетка для лица
Тип коживозрастная
Эффект от использованияомолаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Skin Syn-Ake Wrinkleless Mask Sheet
Применениена очищенную кожу лица приложить маску, разгладить и оставить на 10-20 минут, затем маску снять, дождаться полного впитывания средства
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл20 г
Активные компонентысинтетический пептид Syn-Ake
Омолаживающая тканевая маска для лица Secret Skin Syn-ake Wrinkleless Mask Sheet. Средство разработано специально для тусклой, увядающей кожи, которая страдает от нехватки питания и вредного воздействия окружающей среды. Основной компонент маски - синтетический пептид Syn-Ake, который является безопасной и безболезненной альтернативой ботоксу.


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Маска для лица тканевая со змеиным ядом Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Mask Sheet 20гр - этот товар вы можете купить по цене 70 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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