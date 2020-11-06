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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица The Saem Маска гидрогелевая кислородная с черным жемчугом The Saem Gem Miracle Black Pearl O2 Bubble Mask Sheet 27гр

Маска гидрогелевая кислородная с черным жемчугом The Saem Gem Miracle Black Pearl O2 Bubble Mask Sheet 27гр

Артикул: 224620
Маска гидрогелевая кислородная с черным жемчугом The Saem Gem Miracle Black Pearl O2 Bubble Mask Sheet 27гр
370 руб. 
470 руб. 
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Артикул: 224620
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияосветляющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Gem Miracle Black Pearl O2 Bubble Mask Sheet
Применениенанесите маску на чистую кожу. Подождите 10 секунд, пока не образуется обильная пенка. Подождите еще 10 секунд, пока пенка полностью растворится. Смойте остатки вещества теплой водой и продолжите ежедневный уход.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл27 г
Активные компонентыэкстракт черного жемчуга
Кислородная маска с экстрактом черного жемчуга. Маска помогает повысить эластичность кожи, улучшить циркуляцию крови, обогатить верхние слоя кожи кислородом, а также, осветлить тон лица и пигментные пятна. При нанесении превращается в воздушную пену, которая проникает поры и выталкивает загрязнения с поверхности кожи.


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Самовывоз невозможен
Маска гидрогелевая кислородная с черным жемчугом The Saem Gem Miracle Black Pearl O2 Bubble Mask Sheet 27гр - по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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