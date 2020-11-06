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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Anskin Маска альгинатная от расширенных пор (пакет) Anskin Morocco Ghassoul Modeling Mask, Refill 1кг

Маска альгинатная от расширенных пор (пакет) Anskin Morocco Ghassoul Modeling Mask, Refill 1кг

Артикул: 224586
Маска альгинатная от расширенных пор (пакет) Anskin Morocco Ghassoul Modeling Mask, Refill 1кг
2 790 руб. 
3 720 руб. 

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Артикул: 224586
В наличии
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БрендAnskin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваальгинатная маска
Тип кожизрелая
Эффект от использованияпоросуживающий, осветляющий, омолаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAnskin Morocco Ghassoul Modeling Mask
Применениетщательно очистите лицо от декоративной косметики. Воспользуйтесь увлажняющей сывороткой или эмульсией. Маска поможет средству глубже проникнуть в клетки и улучшить эффект. Смешайте 50 мл порошка и 35 мл воды до образования йогуртовой консистенции. Полученную массу нанесите на кожу, избегая области вокруг глаз. Через 5 минут маска застынет. Через полчаса снимите маску, поднимая её снизу вверх, и протрите лицо тоником. Нанесите на лицо свои обычные продукты для ухода за кожей
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл1000 г
Активные компонентыальгиновая кислота, марроканская глина, экстракт портулака огородного, экстракт грейпфрута, аллантоин
Anskin Morocco Ghassoul Modeling Mask — это альгинатная маска с марокканской глиной. Она охлаждает и освежает кожу, создаёт эффект лифтинга, уменьшает проявление воспалений и придаёт лицу свежий и здоровый вид.


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Маска альгинатная от расширенных пор (пакет) Anskin Morocco Ghassoul Modeling Mask, Refill 1кг - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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