8(495)137-52-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии Deoproce Лосьон для лица антивозрастной Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Lotion 260мл

Лосьон для лица антивозрастной Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Lotion 260мл

Артикул: 224531
Лосьон для лица антивозрастной Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Lotion 260мл
660 руб. 
880 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

590 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224531
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средствалосьон для лица
Полдля женщин
Эффект от использованияпитающий, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Lotion
Применениенанести на очищенную и тонизированную кожу лица
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл260 мл
Активные компонентыэкстракт граната
Линия средств Whitening & Anti-Wrinkle Pomegranate от Deoproce, созданных на основе экстракта граната, предназначена для эффективного омолаживания кожи. Средства двойного действия, направлены на осветление пигментации и разглаживание морщин. Лосьон с экстрактом граната с легкой и освежающей текстурой является эффективным антивозрастным и антиоксидантным средством. Лосьон питает и увлажняет кожу, освежает ее и тонизирует. Благодаря экстракту граната, ускоряется выработка коллагена, кожа восстанавливается и обновляется, постепенно становится более упругой и эластичной, морщины разглаживаются, замедляются процессы старения. Экстракт граната является источником природных фруктовых кислот, которые бережно отшелушивают омертвевшие клетки кожи, удаляют меланин, что приводит к осветлению существующей пигментации и предупреждает появление новой – лицо обретает свежесть и ухоженность.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Лосьон для лица антивозрастной Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Lotion 260мл - стоимость товара 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...