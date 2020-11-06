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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для лица Berrisom Крем для лица тональный с эффектом сияния OOPS My Aurora Cream 15гр

Крем для лица тональный с эффектом сияния OOPS My Aurora Cream 15гр

Артикул: 224406
Крем для лица тональный с эффектом сияния OOPS My Aurora Cream 15гр
1 500 руб. 
2 000 руб. 

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Артикул: 224406
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БрендBerrisom
Тип товараМакияж для лица
Тип средстватональная основа
Тип коживсе типы
КоллекцияBerrisom OOPS My Aurora Cream
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл15 г
Крем с эффектом сияния – находка для девушек, которые любят макияж Baby Face. Средство подарит коже нежное сияние, лицо как будто становится чуточку влажным. Это создает чувственный и трогательный образ, красивый и смелый. OOPS My Aurora Cream – разработка косметологов Berrisom. Финиш у этого крема сияющий, но крупных блесток в нем нет. Он гармонично вплетается в общую концепцию макияжа и выглядит естественно. Кроме того, и само средство не похоже на привычный тональный крем. Этот продукт не придает коже никакого оттенка, он просто красиво ее «подсвечивает» и делает образ сказочно притягательным. Крем-сияние поддерживает водно-жировое равновесие и не дает эффекта жирной липкости или неприятной пленки на лице. А для нанесения его нужно совсем не много. Одной небольшой горошинки достаточно для того, чтобы засиять.


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Крем для лица тональный с эффектом сияния OOPS My Aurora Cream 15гр - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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