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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Secret Skin Крем для лица со змеиным ядом Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Face Cream 50гр

Крем для лица со змеиным ядом Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Face Cream 50гр

(1)
Артикул: 224402
  • Крем для лица со змеиным ядом Syn-Ake Wrinkleless Face Cream 50гр - фото 1
  • Крем для лица со змеиным ядом Syn-Ake Wrinkleless Face Cream 50гр - фото 2
Крем для лица со змеиным ядом Syn-Ake Wrinkleless Face Cream 50гр - фото 1
Крем для лица со змеиным ядом Syn-Ake Wrinkleless Face Cream 50гр - фото 2
710 руб. 
950 руб. 

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Артикул: 224402
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожинормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
Эффект от использованияпротивовоспалительный, восстанавливающий, защитный, лифтинг, тонизирующий, антивозрастной, противовоспалительный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Skin Syn-Ake Wrinkleless Face Cream
Применениеочистите кожу лица и нанесите крем равномерно по всей поверхности. Дайте средству впитаться. Используйте дважды в день — в ходе утренних и вечерних процедур
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыSyn-Ake, натуральные масла, вытяжка камелии, вытяжка центеллы азиатской, экстракт корня солодки
Разглаживающий крем для лица с аналогом змеиного яда. Он подтягивает кожу, создавая лёгкий эффект ботокса и разглаживая мимические морщины.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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02.09.2019
Достоинства:
Крем понравился всем - как наносится и ложится на кожу, консистенция легкая, нет ощущения липкости (чего я всегда опасаюсь при выборе крема) , запах приятный, ненавязчивый. О результатах пока рано судить,пользуюсь дня 4 в паре с кремом для кожи вокруг глаз из этой же серии, но точно могу сказать, кожа нежная, и в целом как будто подтягивается от крема, цвет кожи на самом деле становится здоровее. Даже пусть не будет лифтинг-эффекта, но как увлажняющий уходовый крем на каждый день очень хорош. Покупкой довольна:)

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую

Самовывоз невозможен
Крем для лица со змеиным ядом Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Face Cream 50гр - стоимость товара 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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