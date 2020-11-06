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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем для лица с черным жемчугом антивозрастной Deoproce Black Pearl Therapy Cream 100гр

Крем для лица с черным жемчугом антивозрастной Deoproce Black Pearl Therapy Cream 100гр

Артикул: 224395
Крем для лица с черным жемчугом антивозрастной Deoproce Black Pearl Therapy Cream 100гр
1 510 руб. 
2 010 руб. 

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Артикул: 224395
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживозрастная
Эффект от использованияотбеливающий, питательный, разглаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Black Pearl Therapy Cream
Применениена очищенную кожу после тоника нанести на лицо, шею, декольте похлопывающими движениями
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт жемчуга, торфа, икры, чистое золото
Крем с черным жемчугом нежно ухаживает за возрастной кожей. Питает, отбеливает от пигментаций, сокращает морщины, проводит терапию против старения кожи. Экстракт черного жемчуга, богатый аминокислотами и минералами, делает кожу упругой и возвращает влагу


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Самовывоз невозможен
Крем для лица с черным жемчугом антивозрастной Deoproce Black Pearl Therapy Cream 100гр - по цене 1510 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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