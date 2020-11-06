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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Очищающие бальзамы Deoproce Крем для лица очищающий с экстрактом оливы Premium Deoproce Clean & Deep Olive Cleansing Cream 300g

Крем для лица очищающий с экстрактом оливы Premium Deoproce Clean & Deep Olive Cleansing Cream 300g

Артикул: 224377
Крем для лица очищающий с экстрактом оливы Premium Deoproce Clean & Deep Olive Cleansing Cream 300g
590 руб. 
790 руб. 

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Артикул: 224377
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БрендDeoproce
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыэкстракт оливы
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Premium Clean & Deep Olive Cleansing Cream
Объем, мл300 г
Применениекрем нанести на лицо и легкими движения помассировать кожу, остатки крема снять ватным диском или смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Тип кожисухая, чувствительная
Тип средствакрем для лица
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий, питающий
Нежный крем для ежедневного очищения кожи лица от макияжа и любых других загрязнений, эффективно удаляет загрязнения, увлажняет и питает кожу. Масло оливы смягчает сухую и чувствительную кожу, защищает от увядания и преждевременного старения, нормализует питание клеток кислородом. Масло оливы питает и смягчает кожу, разглаживает ее, устраняет шелушения, в составе крема оберегает кожу от обветриваний и обморожений, вредного воздействия УФ-излучения, а также нейтрализует разрушительное воздействие свободных радикалов. Регулярное использование крема с оливковым маслом препятствует старению и увяданию кожи, делает ее мягкой и нежной, бархатистой на ощупь.


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Крем для лица очищающий с экстрактом оливы Premium Deoproce Clean & Deep Olive Cleansing Cream 300g - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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