Крем для лица очищающий с экстрактом огурца Premium Deoproce Clean & Deep Cucumber Cleansing Cream 300g

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|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Активные компоненты
|экстракт огурца
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Premium Clean & Deep Cucumber Cleansing Cream
|Объем, мл
|300 г
|Применение
|крем нанести на лицо и легкими движения помассировать кожу, остатки крема снять ватным диском или смыть теплой водой
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|чувствительная
|Тип средства
|крем для лица
|Эффект от использования
|очищающий, восстанавливающий, успокаивающий
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