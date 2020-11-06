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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица AYOUME Крем для лица муцином черной улитки AYOUME 90% Black Snail Prestige Cream 70мл

Крем для лица муцином черной улитки AYOUME 90% Black Snail Prestige Cream 70мл

Артикул: 224359
Крем для лица муцином черной улитки AYOUME 90% Black Snail Prestige Cream 70мл
1 240 руб. 
1 650 руб. 

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Артикул: 224359
В наличии
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БрендAYOUME
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, питательный, выравнивающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAYOUME 90% Black Snail Prestige Cream
Применениеочистить кожу, нанести крем утром и/или вечером
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов
Активные компонентымуцин черной улитки , экстракт центеллы азиатской , пептиды, бета-глюкан
Крем дл лица в составе которого 90%!!! муцина черной иберийской улитки. Это многофункциональное средство, значительно улучшающее состояние кожи! . Крем выравнивает тон кожи, увлажняет, питает, устраняет пигментацию, омолаживает, укрепляет овал лица, регенерирует, придает коже сияние, здоровый и отдохнувший вид!


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Крем для лица муцином черной улитки AYOUME 90% Black Snail Prestige Cream 70мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1240 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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