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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Кремы для глаз The Saem Крем для кожи вокруг глаз антивозрастной The Saem Chaga Anti-Wrinkle Eye Cream 20мл

Крем для кожи вокруг глаз антивозрастной The Saem Chaga Anti-Wrinkle Eye Cream 20мл

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Артикул: 224327
Крем для кожи вокруг глаз антивозрастной The Saem Chaga Anti-Wrinkle Eye Cream 20мл
2 290 руб. 
3 050 руб. 

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Артикул: 224327
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип кожижирная, комбинированная, сухая, нормальная
Эффект от использованияантивозрастной
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Chaga Anti-Wrinkle Eye Cream
Применениенанесите немного крема на кожу вокруг глаз и равномерно распределите легкими массажными движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл20 мл
Активные компонентыэкстракт чаги
Антивозрастной крем для век и кожи вокруг глаз создан на основе вытяжки дикорастущих грибов чага. Экстракт чаги – уникальный компонент, который имеет в основе множество минеральных компонентов, витамины, аминокислоты, вытяжка получена методом ферментации – брожения. Этот способ обеспечивает более глубокое проникновение в кожу полезных микроэлементов чаги, улучшает их усвоение кожей, повышает эффективность крема.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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12.01.2020
Достоинства:
Антивозрастным кремом для глаз пользуюсь недавно, но уже сейчас могу с уверенностью сказать, что это средство действует. Мелкие морщинки вокруг глаз уменьшились, кожа стала более упругой и подтянутой! Буду и дальше пользоваться, надуюсь, что крупные морщины также разладятся!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень хорошее средство!

Самовывоз невозможен
Крем для кожи вокруг глаз антивозрастной The Saem Chaga Anti-Wrinkle Eye Cream 20мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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