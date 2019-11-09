Крем для век с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Eye Cream 30гр

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Кремы и гели вокруг глаз
|Тип средства
|крем для области вокруг глаз
|Тип кожи
|нормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
|Эффект от использования
|восстанавливающий, выравнивающий, защитный, осветляющий, очищающий, питательный, тонизирующий, антивозрастной, смягчающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Snail Galac-Tox Revital Eye Cream
|Применение
|наберите кончиками пальцев немного крема и нанесите на заранее очищенную кожу век. Рекомендуется использовать средства дважды в день — во время утренних и вечерних процедур
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|30 г
|Активные компоненты
|масло ши, золото, ниацинамид, муцин улитки
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
09.11.2019
Из многих кремов, что я пробовала - пожалуй этот один из лучших. Цена его оправдана положительным эффектом, который он оказывает на кожу. Крем легкий, но в то же время плотный. Ложится на веки ровно, отсутствует липкость и жирная пленка. Кожа заметно стала выгляжеть лучше, она разгладилась и меньше появляется отечность.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую