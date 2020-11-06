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Крем для век омолаживающий Estheroce Herb Gold Whitening & Wrinkle Care Eye Cream 40g

Артикул: 224309
Крем для век омолаживающий Estheroce Herb Gold Whitening & Wrinkle Care Eye Cream 40g
1 650 руб. 
2 200 руб. 

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Артикул: 224309
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип кожисухая, чувствительная
Эффект от использованияосветляющий, разглаживающий, антивозрастной
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Estheroce Herb Gold Whitening & Wrinkle Care Eye Cream
Применениенанести небольшое количество крема на кожу вокруг глаз, распределить легкими похлопывающими прикосновениями пока крем не впитается. Поскольку сильное давление может повредить тонкую кожу, лучше всего наносить крем мизинцем.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл40 г
Активные компонентызолото, травяные экстракты
Антивозрастной питательный крем c золотыми частицами и травяными экстрактами делает уставшую возрастную кожу свежей, светлой и сияющей. Крем Estheroce Herb Gold Whitening Wrinkle Care Cream оказывает антивозрастное действие и замедляет процессы старения, разглаживает мимические морщины, успокаивает, устраняет возрастную пигментацию, осветляет кожу. В основу крема вместо воды входит гидролат розы (розовая вода), которая увлажняет кожу, успокаивает, снимает раздражение и ощущение сухости, делает кожу гладкой и мягкой.


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Самовывоз невозможен
Крем для век омолаживающий Estheroce Herb Gold Whitening & Wrinkle Care Eye Cream 40g - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1650 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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